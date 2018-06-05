Путин дал интервью телеканалу ORF перед визитом в Австрию

Владимир Путин во время интервью журналисту австрийской телерадиокомпании ORF Армину Вольфу в Кремле. 4 июня 2018

Владимир Путин во время интервью журналисту австрийской телерадиокомпании ORF Армину Вольфу в Кремле. 4 июня 2018

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Путин накануне визита в Австрию дал интервью телеканалу ORF. Полный текст беседы опубликован на сайте Кремля.

В интервью президент ответил на различные вопросы как мировой повестки, так и внутренней политики.

В частности, журналист затронул тему так называемой "фабрики троллей", работу которой связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Специальный прокурор США Роберт Мюллер обвинил предпринимателя и еще 13 россиян во вмешательстве в американские выборы с помощью дезинформации и пропаганды в интернете.

"Спросите у него. Российское государство не имеет к этому никакого отношения", — сказал президент.

Кроме того, Путин ответил на вопрос о расследовании крушения MH17. По словам президента, аргументы Москвы в нем не учитывались.

"Я уже сказал, что с обеих сторон используется оружие российского производства. И на вооружении российской армии имеются точно такие же системы, о которых говорят эксперты. Точно такие же, произведенные в бывшем СССР или в России. Это во-первых. Во-вторых, российских экспертов не допускают к расследованию", — пояснил российский лидер.

Международная следственная группа утверждает,, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС из Курска. Москва категорически отвергает эти обвинения.