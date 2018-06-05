Парламентарии предположили, какие темы затронут на прямой линии с Путиным

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Майский указ президента и обнародованная им амбиционная программа преобразований в ключевых отраслях экономики займет центральное место в вопросах и обсуждении в ходе прямой линии с Владимиром Путиным, уверены парламентарии, опрошенные РИА Новости.
Депутатов и сенаторов интересует, как будет решаться задача экономического рывка России, и, судя по всему, они будут ждать прямого эфира не меньше, чем рядовые россияне. Новый формат программы — участие в ней губернаторов и министров — позволит подойти к решению каждого вопроса с максимальной конкретикой, отмечают парламентарии.
Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" начнется в полдень по московскому времени 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы.
Майский указ
"Мне представляется, что будут затронуты не только самые обсуждаемые сегодня проблемы, например, рост цен на бензин или изменение пенсионного возраста, но и те, что связаны с достижением национальных целей и стратегических задач развития страны, сформулированных в майском указе президента. Сам указ в определенной степени отвечает на актуальные вопросы. Поэтому на этот раз, вероятно, предложений от граждан будет больше, чем обычно", — заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.
Первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов рассчитывает, что президент расскажет о кадровой составляющей правительства в деле реализации экономического рывка. "Все-таки первые шаги, которые предпринимает правительство, подтверждают опасение оппозиции, что оно не сможет обеспечить экономический рывок, то есть ту задачу, которую поставил президент. Поэтому хочется услышать, какие меры президент готов предпринять, чтобы стимулировать правительство к работе в этом направлении", — заявил депутат.
Сенатор Олег Морозов убеждён, что майский указ и задачи, поставленные президентом в послании Федеральному собранию, обойти вниманием никак не удастся. "Думаю, президент еще раз обсудит со страной свою амбициозную программу преобразований на шесть лет. В ее эпицентре острейшие социальные проблемы: жилье, здравоохранение, демография, экология. Это то, что волнует каждого. И это, думаю, будет звучать и в вопросах", — заявил он.
Министры и губернаторы помогут
"Это будет, безусловно, интересным. Мне часто приходится сталкиваться с тем, что хорошие и нужные законы, которые мы принимаем в Госдуме, исполняются в регионах не всегда правильно и не всегда в полном объеме. И здесь, я думаю, надо искать не "стрелочников", а глубинные причины таких ситуаций, с тем чтобы отладить систему государственной машины по максимуму. Мне кажется, новый формат прямой линии президента на это и нацелен", — заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль (ЕР).
Новый формат общения президента с гражданами отмечает и зампред комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев. "Важно, что на этот раз у президента будет возможность через конференц-связь связаться с губернаторами и членами правительства и дать прямое распоряжение тем, в чьей компетенции будет тот или иной вопрос. Давно следовало более плотно акцентировать внимание на том, что у каждого своя сфера деятельности, и не должен президент решать вопросы, которые могут и должны решаться на местах. Ситуация должна в корне измениться, иначе под угрозой осуществление грандиозных планов по модернизации страны, которые мы перед собой поставили", — убеждён сенатор.
Галина Карелова не исключает, что участие губернаторов и министров позволит сделать акцент на насущных вопросах региональной жизни, а не на глобальных темах. "Возможно, локальные вопросы будут острее, чем обычно, потому что уже известно, что прямая линия пройдет в новом формате – с губернаторами и членами правительства, которые будут участвовать в видеоконференции", — полагает она.
Пенсии, внешняя политика и чемпионат мира
"В ходе прямой линии будет обсуждаться и международная тематика в контексте новых вызовов. Сегодня все страны под американским прессингом. Мир меняется на наших глазах. И Россия готова в противовес американскому давлению предложить всем взаимовыгодное партнерство", — подчеркнул Олег Морозов.
С ним согласен и глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) — по его мнению, вопрос международных отношений обязательно будет поднят, и не раз. "Среди тем будут обсуждаться темы вооружения, мощь российской армии, вопросы внешней политики, планов ближайшего времени", — сказал депутат.
Геннадий Зюганов рассчитывает на предметный разговор о развитии конкретных отраслей российской экономики. "Почему мы покупаем чужие самолеты, а не свои производим? Мы в состоянии это делать. Почему станкостроение, электроника, приборостроение, робототехника топчутся на месте и продолжают проседать? Я бы хотел услышать и это. Но пока есть общие пожелания. Поэтому, на мой взгляд, это (прямая линия) будет довольно ответственный разговор. Слов много сказано, но люди от этого не стали жить лучше", — считает он.
Ярослав Нилов напомнил, что Россию через 10 дней ждёт чемпионат мира по футболу, он полагает, что эта тема, а также вопросы развития спорта в целом так или иначе будут затронуты в ходе общения главы государства с гражданами.
Интернет и дольщики
"Раз мы говорим о прорыве в цифровизации страны, о лучшей доступности медицинского обслуживания, так без этого нам не удастся решить поставленную проблему увеличения продолжительности жизни граждан России. Так же проблема здоровья граждан во многом зависит от экологического состояния территорий, чистоты воздуха и воды, а в ряде регионов эта проблема давно требует самого серьезного вмешательства на федеральном уровне", — подчеркнул сенатор.
Также, полагает парламентарий, будет затронут и вопрос с обманутыми дольщиками. "К сожалению, в ряде регионов эти вопросы до сих пор решаются плохо. Причем чаще всего в тех случаях, когда дома строились без соответствующих на то разрешений при попустительстве региональных властей, так как было бы наивно предполагать, что региональные власти позволили бы возводить многоквартирные дома без согласования", — говорит Васильев.
"Вопросов много, будет звучать и много критики — и это хорошо, сам президент неоднократно подчеркивал, что для власти важна конструктивная критика", — считает сенатор.