Парламентарии предположили, какие темы затронут на прямой линии с Путиным

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Майский указ президента и обнародованная им амбиционная программа преобразований в ключевых отраслях экономики займет центральное место в вопросах и обсуждении в ходе прямой линии с Владимиром Путиным, уверены парламентарии, опрошенные РИА Новости.

Депутатов и сенаторов интересует, как будет решаться задача экономического рывка России, и, судя по всему, они будут ждать прямого эфира не меньше, чем рядовые россияне. Новый формат программы — участие в ней губернаторов и министров — позволит подойти к решению каждого вопроса с максимальной конкретикой, отмечают парламентарии.

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" начнется в полдень по московскому времени 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы.

Майский указ



Стратегия развития страны и реализация ключевого майского указа — именно этому будет посвящено больше всего вопросов, считают сенаторы и депутаты. Не исключено, полагают они, что граждане будут не только спрашивать, но и предлагать свойственные способы решения стоящих перед Россией проблем.

"Мне представляется, что будут затронуты не только самые обсуждаемые сегодня проблемы, например, рост цен на бензин или изменение пенсионного возраста, но и те, что связаны с достижением национальных целей и стратегических задач развития страны, сформулированных в майском указе президента. Сам указ в определенной степени отвечает на актуальные вопросы. Поэтому на этот раз, вероятно, предложений от граждан будет больше, чем обычно", — заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

Первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов рассчитывает, что президент расскажет о кадровой составляющей правительства в деле реализации экономического рывка. "Все-таки первые шаги, которые предпринимает правительство, подтверждают опасение оппозиции, что оно не сможет обеспечить экономический рывок, то есть ту задачу, которую поставил президент. Поэтому хочется услышать, какие меры президент готов предпринять, чтобы стимулировать правительство к работе в этом направлении", — заявил депутат.

Ждёт разъяснений от главы государства о том, насколько реализуемы поставленные задачи, и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. "Первый и главный вопрос: каким образом будут реализовываться намеченные программы, потому что 45-й месяц подряд граждане теряют свои доходы. В богатейшей стране мира полстраны живет на 18 тысяч рублей и менее — это черта бедности. Вот это главный вопрос, который требует ответа", — полагает он.

Сенатор Олег Морозов убеждён, что майский указ и задачи, поставленные президентом в послании Федеральному собранию, обойти вниманием никак не удастся. "Думаю, президент еще раз обсудит со страной свою амбициозную программу преобразований на шесть лет. В ее эпицентре острейшие социальные проблемы: жилье, здравоохранение, демография, экология. Это то, что волнует каждого. И это, думаю, будет звучать и в вопросах", — заявил он.

Министры и губернаторы помогут



Удачное решение по новому формату прямой линии, который позволит теперь подключать к разговору в случае необходимости и глав регионов, и членов правительства, отмечают многие парламентарии.

"Это будет, безусловно, интересным. Мне часто приходится сталкиваться с тем, что хорошие и нужные законы, которые мы принимаем в Госдуме, исполняются в регионах не всегда правильно и не всегда в полном объеме. И здесь, я думаю, надо искать не "стрелочников", а глубинные причины таких ситуаций, с тем чтобы отладить систему государственной машины по максимуму. Мне кажется, новый формат прямой линии президента на это и нацелен", — заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль (ЕР).

Новый формат общения президента с гражданами отмечает и зампред комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев. "Важно, что на этот раз у президента будет возможность через конференц-связь связаться с губернаторами и членами правительства и дать прямое распоряжение тем, в чьей компетенции будет тот или иной вопрос. Давно следовало более плотно акцентировать внимание на том, что у каждого своя сфера деятельности, и не должен президент решать вопросы, которые могут и должны решаться на местах. Ситуация должна в корне измениться, иначе под угрозой осуществление грандиозных планов по модернизации страны, которые мы перед собой поставили", — убеждён сенатор.

Васильев считает, что новый формат надо развивать и в дальнейшем. "Было бы правильно проанализировать, как решаются в регионах проблемы, поставленные гражданами в ходе прямых линий, выделить тех руководителей, которые смогли снять остроту проблем, и использовать этот опыт в рамках всей страны. Желание и умение реагировать на нужды граждан должно стать важнейшим, если не главным показателем в рейтинге результативности деятельности руководителей регионов и в целом региональных властей. И если бы кого-то именно за эти достижения всерьез продвинули по карьерной лестнице, это стало бы прекрасным стимулом для решения сложных вопросов в дальнейшем", — убеждён парламентарий.

Галина Карелова не исключает, что участие губернаторов и министров позволит сделать акцент на насущных вопросах региональной жизни, а не на глобальных темах. "Возможно, локальные вопросы будут острее, чем обычно, потому что уже известно, что прямая линия пройдет в новом формате – с губернаторами и членами правительства, которые будут участвовать в видеоконференции", — полагает она.

Пенсии, внешняя политика и чемпионат мира

Не удастся обойтись и без обсуждения ситуации в мире и внешней политики России — эти вопросы, отмечают парламентарии, волнуют большинство россиян.

"В ходе прямой линии будет обсуждаться и международная тематика в контексте новых вызовов. Сегодня все страны под американским прессингом. Мир меняется на наших глазах. И Россия готова в противовес американскому давлению предложить всем взаимовыгодное партнерство", — подчеркнул Олег Морозов.

С ним согласен и глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) — по его мнению, вопрос международных отношений обязательно будет поднят, и не раз. "Среди тем будут обсуждаться темы вооружения, мощь российской армии, вопросы внешней политики, планов ближайшего времени", — сказал депутат.

В числе других ожиданий парламентариев — вопросы повышения пенсионного возраста, цифровизации страны, развития таких отраслей, как авиа- и станкостроение, ситуация на Украине. "Один из актуальных вопросов, который есть не только у меня, но и всех избирателей — пенсионный возраст. Те предложения, которые формирует правительство, не позволяют решить проблем пенсионной системы, ущемляют права людей, которые будут уходить на пенсию позже", — убеждён Михаил Емельянов.

Геннадий Зюганов рассчитывает на предметный разговор о развитии конкретных отраслей российской экономики. "Почему мы покупаем чужие самолеты, а не свои производим? Мы в состоянии это делать. Почему станкостроение, электроника, приборостроение, робототехника топчутся на месте и продолжают проседать? Я бы хотел услышать и это. Но пока есть общие пожелания. Поэтому, на мой взгляд, это (прямая линия) будет довольно ответственный разговор. Слов много сказано, но люди от этого не стали жить лучше", — считает он.

Ярослав Нилов напомнил, что Россию через 10 дней ждёт чемпионат мира по футболу, он полагает, что эта тема, а также вопросы развития спорта в целом так или иначе будут затронуты в ходе общения главы государства с гражданами.

Интернет и дольщики



Валерий Васильев обратил внимание, что для решения многих поставленных перед страной задач понадобится доступность интернета, он надеется, что этот вопрос будет также задан.

"Раз мы говорим о прорыве в цифровизации страны, о лучшей доступности медицинского обслуживания, так без этого нам не удастся решить поставленную проблему увеличения продолжительности жизни граждан России. Так же проблема здоровья граждан во многом зависит от экологического состояния территорий, чистоты воздуха и воды, а в ряде регионов эта проблема давно требует самого серьезного вмешательства на федеральном уровне", — подчеркнул сенатор.

Также, полагает парламентарий, будет затронут и вопрос с обманутыми дольщиками. "К сожалению, в ряде регионов эти вопросы до сих пор решаются плохо. Причем чаще всего в тех случаях, когда дома строились без соответствующих на то разрешений при попустительстве региональных властей, так как было бы наивно предполагать, что региональные власти позволили бы возводить многоквартирные дома без согласования", — говорит Васильев.

"Вопросов много, будет звучать и много критики — и это хорошо, сам президент неоднократно подчеркивал, что для власти важна конструктивная критика", — считает сенатор.