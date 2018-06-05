Богданов обсудил с главой МИД Бенина ситуацию в Сахаро-Сахельской зоне

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с коллегой из Бенина Орельеном Агбенонси ситуацию в ЦАР, Южном Судане и Сахаро-Сахельской зоне, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Согласно опубликованному на сайте министерства сообщению, Богданов находится в городе Котону с рабочим визитом. Дипломат был принят президентом страны Патрисом Талоном и провел консультации с министром иностранных дел и сотрудничества Бенина Орельеном Агбенонси.

"При рассмотрении актуальной международной и африканской проблематики особое внимание было уделено складывающейся ситуации в ДР Конго, ЦАР, Южном Судане, районе Африканского Рога и Сахаро-Сахельской зоне", — говорится в комментарии МИД РФ.

Также, как отмечается в сообщении, "с российской стороны разъяснены принципиальные подходы Москвы к арабо-израильскому урегулированию, задачам нормализации обстановки в Сирии, Ливии, вокруг иранской ядерной программы, которые были с пониманием восприняты бенинским руководством".