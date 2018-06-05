В Якутии поручили к 8 июня подготовить документ о сокращении администрации

ХАБАРОВСК, 5 июн — РИА Новости. Врио главы Якутии Айсен Николаев поручил кабинету министров до конца этой недели подготовить проект документа о сокращении численности администрации на 7% для оптимизации расходов регионального бюджета, сообщается на сайте правительства региона.

"Подготовить до 8 июня проект решения по сокращению штатной численности администрации главы и правительства республики на 7% поручил врио главы Якутии Айсен Николаев. Аналогичное поручение дано в адрес правительства Якутии. Цель мероприятий – оптимизация расходов на госаппарат из бюджета республики", — сообщается на сайте.

Отмечается, что все предложения по изменению структуры правительства региона и администрации главы и правительства тоже должны быть подготовлены к концу недели. В течение июня будут определены показатели эффективности по каждому из членов правительства – вице-премьерам, министрам и руководителям госкомитетов.

"Начинать работу по оптимизации нужно с себя", – сказал кабмину врио главы Якутии.

Также в рамках бюджетной оптимизации Николаев поручил пересмотреть расходы на праздничные мероприятия, членам правительства и сотрудникам аппарата сократить количество командировок за пределы республики. До 1 июля внести предложения по оптимизации количества служебного транспорта и усилению электронного документооборота.