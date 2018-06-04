Путин ответил на сравнение себя с царем

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, что он якобы как царь в России, заявил, что это не соответствует действительности, Россия — демократическое государство, которое живет в рамках Конституции.

"Нет, неверно. Это, конечно, неверно и не соответствует абсолютно никакой действительности, потому что у нас демократическое государство, и мы все живем в рамках действующей Конституции", — сказал он в интервью австрийской телерадиокомпании ORF . Текст интервью опубликован на официальном сайте Кремля.

Президент также добавил, что в Конституции России прописано, что только "два срока подряд, не больше, президент может избираться", и именно поэтому после двух легитимных сроков Путин оставил пост, "не стал менять Конституцию" и перешел на позицию председателя правительства РФ.