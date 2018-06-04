Россия заинтересована в демократическом пути развития, заявил Путин

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Россия заинтересована именно в демократическом пути развития, так оно и будет, заявил президент России Владимир Путин.

Во время интервью австрийскому телеканалу ORF Путин коснулся темы прошедших в России президентских выборов. Он отметил, что проголосовали почти 70% избирателей — почти половина всех граждан РФ.

"По сути, не было ни одного серьезного замечания у международных наблюдателей по поводу организации выборов и по поводу их результатов, поэтому здесь нет никаких сомнений: демократия в России утвердилась. Мы заинтересованы именно в демократическом пути развития нашей страны, так оно и будет", — сказал президент.