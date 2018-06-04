Австрия остается традиционным партнером России в Европе, заявил Путин

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Австрию традиционным и надежным партнером РФ в Европе и заявил, что у двух стран много совпадающих интересов.

"У нас с Австрией давние, очень тесные отношения. Австрия – традиционный надежный партнер для нас в Европе. Даже в последние годы, несмотря на все сложности, не был оборван диалог – ни политический, ни в области безопасности, ни в области экономики", — заявил президент в интервью австрийскому телеканалу ORF.

Об этом Путин заявил, отвечая на вопрос о причинах сдержанной политики Вены в отношении России на фоне более жесткого подхода стран Европы. Российский лидер подчеркнул, реагируя на реплику интервьюера, что такая страна как Австрия не нуждается в каком-либо "поощрении" с какой-либо стороны для развития отношений.

Путин отметил, что между двумя странами осуществляются крупные экономические проекты, прежде всего в сфере энергетики. "У нас много общих и совпадающих интересов", — добавил он.

Путин посетит Вену с рабочим визитом 5 июня. В ходе поездки запланированы переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем.