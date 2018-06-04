Депутат рассказала о сложностях строительства центра для Госдумы и Совфеда

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Строительство в России парламентского центра для Госдумы и Совета Федерации сложно с экономической точки зрения, однако создание в РФ площадки для постоянного взаимодействия парламентов всех стран мира является здравой идеей, считает бывший зампред комиссии по строительству парламентского центра, депутат Госдумы Елена Панина.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее предложил построить в России единый "мощный" парламентский центр для Госдумы и Совета Федерации, а также для встреч с иностранными делегациями парламентариев.

"Как я считаю, речь не идет в первую очередь о строительстве чего-то, в первую очередь речь идет о создании института взаимодействия парламентов мира. А уж на какой материальной базе — это второй вопрос. Это можно делать на существующих площадках, потому что, я так понимаю, что, конечно, сегодня нам построить парламентский центр только для международных отношений было бы очень сложно", — заявила РИА Новости Панина.

Депутат напомнила, что в 2016 году было отложено строительство здания парламентского центра в связи с необходимостью решения в первую очередь социальных и экономических проблем. Панина считает и сейчас сложным строительство нового здания с точки зрения экономики.

"Строить что-то специально для международного парламентского центра, мне кажется, для нас было бы сложно сейчас с точки зрения экономики. Но с точки зрения того, чтобы мы — Дума, Совет Федерации, наш российский парламент — стали площадкой для постоянного взаимодействия парламентов всех стран мира, вот эта идея очень здравая", — отметила Панина.