Путин уволил обвиняемого в халатности главу МЧС по Кемеровской области‍

Пожар в торговом центре в Кемерово (1033)

Начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов на заседании Центрального районного суда Кемерова

Начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов на заседании Центрального районного суда Кемерова

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Путин отправил в отставку шестерых генералов. Среди них начальник кемеровского МЧС Александр Мамонтов.

Со своего поста также ушел первый заместитель главы МЧС Владимир Степанов, вместо него назначен генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

Также Путин освободил от должностей главу МВД по Крыму Сергея Абисова и руководителя управления кадров Следственного комитета Виктора Долженко.

Кроме того, уволены глава крымского МЧС генерал-лейтенант Сергей Шахов и начальник департамента по финансово-экономической политике МВД Надежда Ромашова.

Дело Мамонтова

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.

После трагедии против начальника кемеровского МЧС Мамонтова и начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григория Терентьева возбудили уголовные дела.

По версии следствия, обвиняемые не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности в сгоревшем ТЦ "Зимняя вишня".

Кроме того, Мамонтова обвинили в хищении и растрате более 1,8 миллиона рублей из бюджета ведомства. Позднее он подал рапорт об увольнении, но вину не признал.

Обвиняемых задержали 25 мая, позже суд по ходатайству следствия арестовал обоих до 25 июля.

В пятницу Терентьев обжаловал арест.

Кто находится под арестом

Помимо них по делу о пожаре проходят еще восемь человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника и ответственных за пожарную сигнализацию.

До 25 августа под стражей останутся управляющая ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок, теперь уже бывший генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (владелец здания торгово-развлекательного центра) Юлия Богданова, бывшая начальница инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова и руководитель обслуживающей систему противопожарной безопасности ТЦ компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко.

Защита пяти фигурантов ранее подала апелляционные жалобы на продление ареста, которые пока не рассмотрены в суде.