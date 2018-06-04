РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Путин уволил обвиняемого в халатности главу МЧС по Кемеровской области‍

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (1033)
19:1504.06.2018
023156
© РИА Новости / Александр ПатринПерейти в фотобанкНачальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов на заседании Центрального районного суда КемероваНачальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов на заседании Центрального районного суда Кемерова
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Путин отправил в отставку шестерых генералов. Среди них начальник кемеровского МЧС Александр Мамонтов.

Командир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, в Кемеровском областном суде. 13 апреля 2018
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
Тушивший "Зимнюю вишню" пожарный написал письмо благодарности из СИЗО

Со своего поста также ушел первый заместитель главы МЧС Владимир Степанов, вместо него назначен генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

Также Путин освободил от должностей главу МВД по Крыму Сергея Абисова и руководителя управления кадров Следственного комитета Виктора Долженко.

Кроме того, уволены глава крымского МЧС генерал-лейтенант Сергей Шахов и начальник департамента по финансово-экономической политике МВД Надежда Ромашова.

Дело Мамонтова

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.

Избрание меры пресечения главе МЧС Кемеровской области Александру Мамонтову. 28 мая 2018
© Фото : Ольга Климова
Защита попросила назначить домашний арест главе МЧС Кемеровской области

После трагедии против начальника кемеровского МЧС Мамонтова и начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григория Терентьева возбудили уголовные дела.

По версии следствия, обвиняемые не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности в сгоревшем ТЦ "Зимняя вишня".

Кроме того, Мамонтова обвинили в хищении и растрате более 1,8 миллиона рублей из бюджета ведомства. Позднее он подал рапорт об увольнении, но вину не признал.

Командир пожарного звена Сергей Генин. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
Обвиняемый по делу "Зимней вишни" пожарный пройдет еще одну экспертизу

Обвиняемых задержали 25 мая, позже суд по ходатайству следствия арестовал обоих до 25 июля.
В пятницу Терентьев обжаловал арест.

Кто находится под арестом

Помимо них по делу о пожаре проходят еще восемь человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника и ответственных за пожарную сигнализацию.

До 25 августа под стражей останутся управляющая ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок, теперь уже бывший генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (владелец здания торгово-развлекательного центра) Юлия Богданова, бывшая начальница инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова и руководитель обслуживающей систему противопожарной безопасности ТЦ компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко.

Защита пяти фигурантов ранее подала апелляционные жалобы на продление ареста, которые пока не рассмотрены в суде.

Пожар в торговом центре в Кемерово
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Пожар в торговом центре в Кемерово

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена