Дворкович намерен работать "на полную катушку" в "Сколково"

СКОЛКОВО, 4 июн — РИА Новости. Сопредседатель фонда "Сколково", экс-вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что намерен работать "на полную катушку" на новой должности в "Сколково", а также, что в инновационный центр в скором времени будет ходить безостановочная электричка.
Он добавил, что его опыт по подготовке чемпионата мира по футболу поможет ему "обращать внимание не только на макропоказатели "Сколково", но и на то, как ведется стройка, когда какие вводы объектов".
"Электричка будет безостановочная в Сколково также осенью. Сейчас обсуждали с (бизнесменом – ред.) Михаилом Сафарбековичем (Гуцериевым – ред.) — строится огромный комплекс группой компаний прилегающей железной дороги с переходом в технопарк "Сколково", — добавил Дворкович.
Фонд "Сколково" — некоммерческая организация, созданная в сентябре 2010 года. На фонд возложены функции управления проектом инновационного центра "Сколково", создаваемого как полигон для коммерциализации результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по пяти приоритетным направлениям: энергоэффективности, компьютерным, биомедицинским, ядерным и космическим технологиям. Как отмечается на сайте фонда "Сколково", его миссия — создание экосистемы, формирование благоприятных условий для инновационного процесса: ученые, конструкторы, инженеры и бизнесмены работают над созданием конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня.