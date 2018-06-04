Дворкович намерен работать "на полную катушку" в "Сколково"

СКОЛКОВО, 4 июн — РИА Новости. Сопредседатель фонда "Сколково", экс-вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что намерен работать "на полную катушку" на новой должности в "Сколково", а также, что в инновационный центр в скором времени будет ходить безостановочная электричка.

"На полную катушку буду работать с самого первого дня. Цели понятны — они определены федеральным законом о "Сколково": создание среды, благоприятных условий для развития инновационного бизнеса, причем не только внутри этой ограниченной территории,… но и в более широком смысле, поскольку "Сколково" передает лучшие практики и способствует их внедрению по всей стране", — сказал Дворкович на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с членами совета фонда "Сколково".

Он добавил, что его опыт по подготовке чемпионата мира по футболу поможет ему "обращать внимание не только на макропоказатели "Сколково", но и на то, как ведется стройка, когда какие вводы объектов".

"Электричка будет безостановочная в Сколково также осенью. Сейчас обсуждали с (бизнесменом – ред.) Михаилом Сафарбековичем (Гуцериевым – ред.) — строится огромный комплекс группой компаний прилегающей железной дороги с переходом в технопарк "Сколково", — добавил Дворкович.

По его словам, дата ввода в эксплуатацию железной дороги будет определена в ближайшие несколько дней.

Фонд "Сколково" — некоммерческая организация, созданная в сентябре 2010 года. На фонд возложены функции управления проектом инновационного центра "Сколково", создаваемого как полигон для коммерциализации результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по пяти приоритетным направлениям: энергоэффективности, компьютерным, биомедицинским, ядерным и космическим технологиям. Как отмечается на сайте фонда "Сколково", его миссия — создание экосистемы, формирование благоприятных условий для инновационного процесса: ученые, конструкторы, инженеры и бизнесмены работают над созданием конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня.