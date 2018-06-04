Путин уволил шестерых генералов силовых ведомств

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Путин отправил в отставку шестерых генералов, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, со своего поста ушел первый заместитель главы МЧС Владимир Степанов, вместо него назначен генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

Также Путин освободил от должностей главу МВД по Крыму Сергея Абисова, начальника кемеровского МЧС Александра Мамонтова и руководителя управления кадров Следственного комитета Виктора Долженко.

Кроме того, уволены глава крымского МЧС генерал-лейтенант Сергей Шахов и начальник департамента по финансово-экономической политике МВД Надежда Ромашова.

Дело против Мамонтова

Ранее СК возбудил против Мамонтова уголовное дело. По версии следствия, он не проводил в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности в сгоревшем ТЦ "Зимняя вишня".

Кроме того, начальника МЧС обвиняют в хищении и растрате более 1,8 миллиона рублей из бюджета ведомства.

Позднее Мамонтов подал рапорт об увольнении. Вину при этом он не признает.