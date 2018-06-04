Путин уволил шестерых генералов силовых ведомств

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Путин отправил в отставку шестерых генералов, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Также Путин освободил от должностей главу МВД по Крыму Сергея Абисова, начальника кемеровского МЧС Александра Мамонтова и руководителя управления кадров Следственного комитета Виктора Долженко.
Кроме того, уволены глава крымского МЧС генерал-лейтенант Сергей Шахов и начальник департамента по финансово-экономической политике МВД Надежда Ромашова.
Дело против Мамонтова
Кроме того, начальника МЧС обвиняют в хищении и растрате более 1,8 миллиона рублей из бюджета ведомства.
Позднее Мамонтов подал рапорт об увольнении. Вину при этом он не признает.