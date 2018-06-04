Ушаков назвал темы переговоров Путина и Си Цзиньпина в Китае

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Китае обсудят ситуацию вокруг КНДР и в Сирии, по итогам встречи планируется подписать пакет документов, в том числе по космосу и энергетике, заявил в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Что касается международных вопросов, то лидеры пройдутся по основным узловым точкам — мировым и региональным. Можно предположить, что состоится подробный обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове, в частности в преддверии намеченной на 12 июня в Сингапуре встречи (лидеров) США-КНДР. Как вы знаете, Россия и Китай выстраивают линию по КНДР с учетом согласованной в свое время дорожной карты… Естественно, Сирия будет затронута",- сказал Ушаков журналистам.

По его словам, предусмотрены встречи в узком и широком составе, по итогам будет принято совместное заявление. Также стороны планируют подписать солидный пакет документов.

"В ходе такого рода визитов всегда подписывается солидный пакет документов, так и на этот раз будет — несколько документов, в том числе охватывающих сотрудничество в торговле, энергетике, космосе, защите интеллектуальной собственности, ряд других документов",- отметил помощник президента.

Он отметил, что последние годы на высшем уровне с Китаем поддерживаются самые активные контакты.

"Стратегическое взаимодействие с Китаем — это один из основных приоритетов нашей внешней политики. Двусторонние отношения достигли достаточно высокого уровня, в какой-то степени они служат образцом того, как может и должен строиться межгосударственный диалог в современном мире между двумя крупными государствами",- констатировал Ушаков.