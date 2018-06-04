В Вене Путин обсудит с Курцем ситуацию в Сирии и на Украине, сообщил Ушаков

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем во вторник обсудит состояние международных дел — Украину и Сирию, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Естественно, президент с Курцем обсудят состояние международных дел — Украина и Сирия. Все эти вопросы близки Курцу. Он был министром иностранных дел", — сказал Ушаков.

"С 1 июля Австрия будет председательствовать в органах Европейского союза. И с этой точки зрения переговоры будут интересны. Мы уже принимали нового австрийского канцлера в Москве", — сказал Ушаков.

Что касается встречи Путина с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, Ушаков отметил, что это будет первая встреча. "Путин с ним еще не встречался. Переговоры будут первыми", — добавил помощник президента РФ.

Ушаков также сообщил, что негативная тенденция по снижению товарооборота преодолена. "Двусторонний товарооборот в 2017 году вырос на 40,5% — 4,1 миллиарда долларов. И сейчас обоюдная торговля растет", — сказал он. По его словам, это свидетельствует о работе по полному восстановлению связей.