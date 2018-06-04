Путин подписал закон об ответных санкциях‍

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу со дня официальной публикации.

Документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран. Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

Представители банковского сообщества, в свою очередь, предложили Госдуме рассмотреть в отдельном законопроекте ответственность бизнеса за несоблюдение контрсанкций.

Отстаивание своих интересов

Политолог Кирилл Коктыш отметил, что Россия не могла не ответить на санкции.

"Международные отношения строятся по принципам симметрии. И в случае, если одна сторона вводит санкции, а вторая не отвечает, то она фактически признает над собой суверенитет этой страны", — рассказал он в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, практические последствия ответных мер не столь важны, основное значение имеет символическая политика, когда Россия, отвечая контрсанкциями, демонстрирует наличие у себя суверенитета и готовность отстаивать свои интересы.

США не одни в мире

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что контрсанкции ударят по экономике США.

"Например, это касается поставок титана: если завтра мы вводим контрсанкции, то у них появятся конкретные недогрузки, придется уменьшать объем производства самолетов. Кроме того, будут проблемы с космосом, потому что они как летали на наших носителях, так и летают — после последнего "Шаттла" своих у них нет", — рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Как отметил политолог, американцы поймут, что санкции можно применять и против них тоже. По его словам, это очень важно для американской политики.

"США, начиная с 90-х годов, живут в мире, в котором есть Соединенные Штаты и "подведомственные" им остальные страны. Наши контрсанкции наконец заставят их заметить, что они не одни в мире существуют", — резюмировал политолог.