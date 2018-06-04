Володин призвал парламенты разных стран углублять сотрудничество

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламенты разных стран создавать законодательные условия для углубления международного сотрудничества.

"Роль института парламентаризма в современных условиях кризиса систем международного права и глобальной безопасности возрастает. Когда эффективность международных институтов и соглашений подрывается безответственным поведением политиков и ряда государств, парламентская дипломатия может и должна содействовать снижению конфронтации и конфликтного потенциала, укреплению доверия между странами и народами", — сказал Володин на открытии Международного форума "Развитие парламентаризма".

Спикер Госдумы выразил признательность главам парламентов, руководителям международных парламентских организаций, ученым и экспертам, которые приехали в Москву, чтобы принять участие в форуме.

"Говоря о развитии парламентаризма, необходимо избегать единого лекала, застывшей формы, по которой должны быть скроены все парламентские институты. Напротив, было бы правильно на основе нашего многообразия, различного опыта сближать наши подходы по вопросам, требующим совместных решений. Создавать законодательные условия для углубления международного сотрудничества, развития мировой экономики в XXI веке", — подчеркнул политик.

Володин отметил, что необходимо искать пути совместного противодействия новым вызовам и угрозам, таким как терроризм, наркотрафик, ксенофобия, вмешательство во внутренние дела суверенных государств.