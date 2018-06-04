Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. Архивное фото

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. Архивное фото

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Кремль ощущает дефицит инициативы и конкретики со стороны своих американских партнеров по вопросу организации встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока по-прежнему дефицит конкретики. После последнего телефонного разговора Путина и Трампа, где именно речь заходила о понимании двумя президентами необходимости контакта, по-прежнему ощущается дефицит инициативы со стороны наших американских партнеров", — сказал Песков журналистам.

На прошлой неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией сообщила, что Белый дом проводит предварительные переговоры о проведении возможной встречи Трампа и Путина. Неназванный представитель администрации Трампа отметил, что организация официальной встречи Путина и Трампа — текущий проект посла США в России Джона Хантсмана, длящийся уже "несколько месяцев".

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что вопрос встречи президентов РФ и США до ноябрьского саммита G20 пока не прорабатывается.