Кандидатов на пост президента Агурбаш и Козлова оштрафуют из-за финотчетов

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В отношении Эльвиры Агурбаш и Михаила Козлова, которые претендовали на пост президента России, будут применены штрафные санкции, поскольку они не сдали итоговые финансовые отчеты, сообщил журналистам зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"Да, закон предусматривает наложение штрафных санкций от 20 до 25 тысяч рублей. Естественно, у Центральной избирательной комиссии по этому поводу нет выбора. Они будут применены в полном объеме", — сказал Булаев, отвечая на соответствующий вопрос.

Козлов, выдвинувшийся на выборы президента РФ от Партии социальной защиты, и Агурбаш, претендовавшая на пост главы государства от "Альянса зеленых", в период избирательной кампании не сдали в ЦИК необходимые подписи в поддержку своих кандидатур, в связи с чем их фамилии не были включены в избирательные бюллетени.

Голосование на выборах президента прошло 18 марта. Явка составила 67,54%. Действующий президент Владимир Путин одержал победу с 76,69% голосов, за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.