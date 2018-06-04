Депутаты Госдумы намерены посетить КНДР в октябре

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Группа дружбы от Госдумы посетит КНДР с ответным визитом осенью, скорее всего в октябре, сообщил РИА Новости первый вице-спикер ГД Иван Мельников по итогам встречи с делегацией Северной Кореи на полях форума "Развитие парламентаризма".

По его словам, визит будет приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНДР.

"Мы договорились о том, что сейчас приехала фактически группа дружбы Верховного народного собрания КНДР к нам на этот форум. А осенью наша группа дружбы поедет с ответным визитом в КНДР. Дата пока неизвестна, но это будет, скорее всего, в районе октября. Потому что в октябре — 70-летие установления дипломатических отношений", — сказал Мельников.