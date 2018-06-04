ЦИК подсчитал расходы на выборы президента России

Комплексы обработки избирательных бюллетеней во время выборов президента Российской Федерации. Архивное фото

Комплексы обработки избирательных бюллетеней во время выборов президента Российской Федерации. Архивное фото

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Выборы президента РФ обошлись федеральному бюджету в более чем 14 млрд рублей, говорится в проекте отчета ЦИК России о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов главы государства.

Согласно данным проекта отчета, расходы федерального бюджета на подготовку и проведение выборов составили 14 миллиардов 259 миллионов 422 тысячи рублей. Из них на избирательные комиссиям всех уровней в регионах ушло 14 миллиардов 52 миллиона 483 тысячи рублей.

ЦИК на исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения выборов потратил 84 миллиона 913 тысяч рублей, ещё 122 миллиона потратили федеральные органы исполнительной власти.

Изначально на выборы в бюджете было предусмотрено 17 миллиардов 697 миллионов 998 тысяч рублей.

Данный отчёт ЦИК рассматривает на заседании в понедельник.