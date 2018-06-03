Россия и Китай готовятся одобрить пакет договоренностей

ПРЕТОРИЯ (ЮАР), 3 июн — РИА Новости. Россия и Китай готовятся одобрить целый пакет договоренностей в рамках предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в КНР, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Мы также как и вы рассчитываем на наращивание преемственности в наших контактах в интересах развития внешнеполитической координации между Россией и КНР. У нас очень хороший фундамент, который был заложен нашими руководителями", — заявил Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И.

Лавров напомнил, что вскоре предстоит очередная встреча — "государственный визит президента РФ в Китай накануне саммита ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) в Циндао".

"Схема визита согласована, мы, по-моему имеем очень хороший пакет договоренностей, которые будут одобрены", — сказал российский министр.

Со своей стороны Ван И поздравил Лаврова с переназначением на пост министра иностранных дел.

"Мне приятно, что мы можем продолжать работать с вами, совместными усилиями укреплять наше сотрудничество на благо развития наших стран, защиту наших стратегических интересов. Вносить наш вклад в мир и развитие на планете. В меняющемся современном мире мы должны своевременно активизировать стратегические контакты", — сказал глава МИД Китая.