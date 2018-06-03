Более 450 тысяч звонков поступило к прямой линии с Путиным

Подготовка к прямой линии с Владимиром Путиным (16)

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Более 450 тысяч звонков и почти 197 тысяч SMS поступило к "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет 7 июня, сообщили организаторы мероприятия.

По данным на 12.00 воскресенья, уже поступило 451 085 звонков, 196 557 SMS, а также 17 644 сообщений в виде MMS.

Помимо этого в формате видео через приложение пришло 3 338 сообщений, посредством видеодиалогов направлен 3 681 вопрос. Возможностью задать вопрос президенту на специальном сайте воспользовались 74 тысячи раз.

Как отметили организаторы, через социальные сети в текстовом виде поступило 20 053 сообщения, в формате видео — 589. Текстовых вопросов, отправленных через приложение, оказалось 18 550.

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" начнется в полдень по московскому времени 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы.