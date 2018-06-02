Пушков и Макфол поспорили в Twitter

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков ответил на реплику бывшего посла США в Москве Майкла Макфола в Twitter.

Ранее Макфол написал, что президента США Дональда Трампа не беспокоит проблема прав человека в России, Северной Корее, Египте, Саудовской Аравии, Китае и других странах.

"Я даже не уверен, что его заботит американская демократия. Почему люди думают, что он искренне стремится к демократическим переменам в Иране?" — добавил дипломат.

Пушков в ответ усомнился в искренности предшественника Дональда Трампа на посту президента США и его госсекретаря.

"Вы полагаете, что Обама и Хиллари Клинтон беспокоились о демократии в Ливии? Скажете еще. Единственное, что их заботило, — это убийство Каддафи. Помните фразу Хиллари: "Мы пришли, увидели, он умер!" — возразил российский сенатор.

Пушков и Макфол неоднократно обменивались колкими заявлениями в Twitter. Предметами их дискуссий становились Крым, закон о СМИ-иноагентах, признание Sputnik и RT иностранными агентами в США и другие темы.