ПАРНАС не будет выдвигать кандидата в мэры Москвы

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Партия народной свободы (ПАРНАС) не намерена выдвигать или поддерживать кого-либо из кандидатов на выборах мэра Москвы в сентябре 2018 года, сообщает пресс-служба партии.

Данное решение принял федеральный политсовет партии на заседании 2 июня.

"Несмотря на усилия ПАРНАС, демократическим силам не удалось договориться о формировании коалиции на выборах мэра Москвы. В результате вместо единой платформы и единого кандидата на предстоящие выборы собираются идти 3-4 кандидата от демократических сил. В партии считают такую ситуацию неприемлемой", — говорится в сообщении партии.

Отмечается, что "ответственность перед избирателями за отсутствие коалиции несут политические организации и их руководители, поставившие свои интересы выше интересов сторонников демократических ценностей".

Московская городская дума в субботу на заседании приняла в окончательном чтении проект постановления о назначении даты выборов мэра Москвы, они состоятся 9 сентября 2018 года.