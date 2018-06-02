Почти 400 тысяч звонков поступило к прямой линии с Путиным

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Чуть менее 400 тысяч звонков и почти 165 тысяч СМС-сообщений поступило к "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет 7 июня, сообщили организаторы мероприятия.

По данным на 9.00 субботы, уже поступило 394964 звонков, 164229 SMS-сообщений, а также 14680 MMS-сообщений.

Кроме того, в формате видео было прислано 5,4 тысячи сообщений. В текстовом виде через приложение уже задано около 14765 тысяч вопросов, через социальные сети – 15659 вопросов, на специальном сайте — 61100, отметили организаторы. Наименее популярен формат отправки вопросов с помощью видео через социальные сети – 506.

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" начнется в полдень по московскому времени 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы.