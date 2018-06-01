Носов призвал жителей города не проводить митинги за его возвращение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области, призвал жителей Тагила не проводить митинги за его возвращение.

Ранее местное издание Ura.ru сообщило, что на 2 июня готовится митинг с требованием вернуть Носова мэром в Тагил.

"Я никогда не был сторонником митинговщины, особенно митингов несанкционированных. Они отвлекают от главного — от работы и уводят людей от сути проблем… В Тагиле сегодня есть все, чтобы двигаться дальше. И в том числе, я надеюсь, есть команда, которую мы создавали — включая всех горожан. Если вдруг этого не произойдет, значит, я где-то недоработал. Спасибо всем за оценку моего труда, за то беспокойство, которое высказывают тагильчане. Но я хотел бы вас заверить и попросить — не надо митингов, надо просто работать, и тогда Тагил будет продолжать развиваться и расцветать", — говорится в видеообращении Носова.

Экс-мэр добавил, что рассчитывает на встречи с тагильчанами. "А мы с вами еще увидимся, и, я думаю, неоднократно. Я вас помню и люблю. Без митингов — за работу!" — призвал Носов.

В понедельник пост мэра Нижнего Тагила стал вакантным: занимавший его Сергей Носов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области. В четверг комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления заксобрания Свердловской области поддержал проект закона об отмене прямых выборов мэра Нижнего Тагила, внесенный губернатором региона Евгением Куйвашевым. Законодательная инициатива, предложенная Куйвашевым, предусматривает вместо прямых выборов мэра его избрание представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

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