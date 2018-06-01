Мэр Югорска принял решение уйти в отставку после 18 лет работы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июн — РИА Новости. Глава города Югорск (ХМАО) Раис Салахов объявил об отставке после 18 лет работы в качестве руководителя муниципалитета, сообщается на сайте местной администрации.

Власти города уточняют, что о своем решении Салахов объявил на пресс-конференции в пятницу.

"Я принял решение уйти в отставку. Для меня 18 лет на посту главы города пролетели моментально, как один миг… Уверен, что с новым главой Югорск получит новый импульс и новое развитие", — приводятся в сообщении слова Салахова.

Отмечается, что свой пост он покинет до седьмого июня. Отвечая на вопросы журналистов о преемнике, Салахов заявил, что самое главное, чтобы "это был неравнодушный человек, который желает благо городу".

Согласно нормам окружного законодательства, глава Югорска избирается на конкурсной основе решением специальной комиссии, в состав которой входят восемь человек, предложенных местной думой и губернатором региона.

Раис Салахов работает в администрации Югорска с 1994 года, в должности главы муниципалитета — с 2000 года.

Градообразующим предприятием муниципального образования является "Газпром трансгаз Югорск".