МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В этом году прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в новом формате — с использованием конференц-связи. Главы регионов готовы к возможным звонкам главы государства, рассказали РИА Новости в пресс-службах руководителей.

Так, в пресс-службе губернатора Сахалина отметили, что Олег Кожемяко понимает, "насколько важное это для страны событие".

"Андрей Никитин готов к новому формату прямой линии с президентом. Наш губернатор активный пользователь продвинутых информационных технологий. Подобный формат для него будет очень удобным для работы", — сказали РИА Новости в пресс-службе губернатора Новгородской области.

В ряде других регионов также подтвердили, что губернаторы будут находиться на рабочем месте и готовы к вопросам главы государства.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у президента всегда есть возможность поддерживать связь с членами правительства и руководителями регионов. "Такая возможность будет у него и на этот раз", — добавил он.

Прямая линия

Ежегодная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" начнется седьмого июня в полдень по московскому времени. Глава государства пообщается с россиянами и ответит на интересующие их вопросы.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что во время прямой линии Путин будет общаться с губернаторами и членами правительства по конференц-связи, если понадобится получить ответы на обращения или жалобы жителей.