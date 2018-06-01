Экс-главу Якутии назначили госсоветником республики

ХАБАРОВСК, 1 июн — РИА Новости. Правительство республики Саха (Якутия) в пятницу опубликовало на своем сайте указ о назначении бывшего главы региона Егора Борисова государственным советником республики.

Указ подписан исполняющим обязанности главы Якутии Айсеном Николаевым 30 мая 2018 года.

"Назначить Борисова Егора Афанасьевича государственным советником Республики Саха (Якутия)", — говорится в тексте указа.

Айсен Николаев, назначенный исполнять обязанности главы Якутии после добровольной отставки Егора Борисова в понедельник, в пятницу был официально представлен депутатам и правительству республики. Его представлял вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.