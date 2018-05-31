Замгубернатора Югры Павла Сидорова освободили от должности

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 мая — РИА Новости. Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Павел Сидоров освобожден от должности, он покинет свой пост в пятницу по собственному желанию, сообщили журналистам в региональном департаменте общественных и внешних связей.

В ведомстве уточнили, что губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление о внесении изменений в персональный состав правительства региона.

"Согласно документу, освобожден от занимаемой должности директор департамента экономического развития – заместитель губернатора округа Павел Сидоров. С 1 июня он покидает свой пост по собственному желанию", — говорится в сообщении.

На должность директора департамента экономического развития Сидоров был назначен летом 2010 года. С 2015 года он также работал в качестве заместителя губернатора Югры.