Крым теперь в надежных руках, заявила княгиня Романова

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости. Глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна заявила, что Крым в составе России находится в надежных руках.

Княгиня находится в Крыму с официальным визитом, который продлится до 3 июня. Ее сопровождает цесаревич Георгий Михайлович Романов. Приезд приурочен к 235-летию со дня вхождения Крымского полуострова в состав Российской империи.

"Я с радостью приехала в Крым. За время визита я увидела, что здесь много что изменилось. Я увидела, что действительно люди здесь довольны, конечно, есть много чем еще впереди заниматься, но тем не менее, вижу, что Крым в надежных руках. Это меня утешает. Я всегда всем говорила, что не надо волноваться, в Крыму спокойно себе живут, даже если им портят настроение санкциями", — сказала журналистам наследница рода Романовых.

Княгиня Романова подчеркнула, что рада за инфраструктурное развитие, которое переживает Крым.

"На лицах крымчан появилось много улыбок, значит легче становится жизнь", — подчеркнула глава Российского императорского дома Романовых.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".