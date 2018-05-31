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Политика

Крым теперь в надежных руках, заявила княгиня Романова

16:1331.05.2018
(обновлено: 16:16 31.05.2018)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкГлава Российского императорского дома, великая княгиня Мария Владимировна Романова. Архивное фотоГлава Российского императорского дома, великая княгиня Мария Владимировна Романова. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости. Глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна заявила, что Крым в составе России находится в надежных руках.

Контрольно-пропускной пункт в Херсонской области недалеко от границы с Крымом
© AP Photo / Sergei Grits
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Княгиня находится в Крыму с официальным визитом, который продлится до 3 июня. Ее сопровождает цесаревич Георгий Михайлович Романов. Приезд приурочен к 235-летию со дня вхождения Крымского полуострова в состав Российской империи.

"Я с радостью приехала в Крым. За время визита я увидела, что здесь много что изменилось. Я увидела, что действительно люди здесь довольны, конечно, есть много чем еще впереди заниматься, но тем не менее, вижу, что Крым в надежных руках. Это меня утешает. Я всегда всем говорила, что не надо волноваться, в Крыму спокойно себе живут, даже если им портят настроение санкциями", — сказала журналистам наследница рода Романовых.

Княгиня Романова подчеркнула, что рада за инфраструктурное развитие, которое переживает Крым.

Партизанское водохранилище в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"На лицах крымчан появилось много улыбок, значит легче становится жизнь", — подчеркнула глава Российского императорского дома Романовых.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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Политика
Комментарии
4 пользователя оставили 6 комментариев
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radiozaboy
"княгиня Романова"

- Не гневайся, боярин, не признаю я тебя… Али ты князь?
- Я, пожалуй, князь, да. А что тут удивительного?
- Да откуда ты взялся в палате-то царской? Ведь тебя не было? Батюшка-царь, кто же это такой? Не томи!..
- Это приятель Антона Семеновича Шпака.
16:24
31.05.2018
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Тузик Дворовый
Да какая она ещё «великая княгиня»? Так и вспоминается крытое выражение из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» - «самозванец!»
16:24
31.05.2018
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ideaone
Потомок великих российских царей знает, что говорит! Я рад слышать её мудрые и добрые слова!
16:22
31.05.2018
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Тузик Дворовый
И сколько можно их пиарить? Весь их «Российский императорский дом в изгнании» состоит ровно из двух человек - Марии Владимировны и ее сына Георгия Михайловича и не признается другими Романовыми которых очень много
16:22
31.05.2018
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Олег
Молодцы Романовы. На самом деле стоило бы подумать о придании какого-либо легитимного, например, совещательного, статуса царской семье. Да и дворец в Крыму вернуть хоть один неплохо было бы.
16:21
31.05.2018
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Тузик Дворовый
Да этот «царевичь Гоша» такой же цесаревич как я Наполеон. Его даже все остальные Романовы кроме его матери не признают. Ещё при его рождении князь Василий Александрович Романов, тогдашний председатель Объединения членов рода Романовых, опубликовал заявление, в котором говорилось: «Счастливое событие в прусском королевском доме не имеет отношения к Романовым, поскольку новорожденный князь не принадлежит ни к Русскому Императорскому дому, ни к роду Романовых»[
16:17
31.05.2018
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