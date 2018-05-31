Кириенко: у ОНФ лучшее в стране соотношение доверия и недоверия граждан

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) на сегодняшний день — это организация с лучшим в стране соотношением доверия и недоверия населения, движение может справиться с задачами, поставленными президентом страны Владимиром Путиным, заявил в четверг первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"ОНФ сегодня — организация с лучшим в стране соотношением доверия и недоверия. Разница между теми, кто полностью доверяет ОНФ и теми, кто почему-то не доверяет, на самом деле, мизерная. Там порядка 2-2,5%, где-то так, по последним данным социологии", — сказал Кириенко на расширенном заседании центрального штаба ОНФ.

Он добавил, что разрыв — более 50% — это "разница между доверяющими и не доверяющими".

"Это значит, что 53% сегодня доверяющих, 2,5% не доверяющих, а 45% ещё не определились по отношению к деятельности ОНФ. Это важнейший ресурс работы над целями, которые поставил Владимир Владимирович Путин… Пять успешных лет работы ОНФ показывают, что, несмотря на всю сложность задачи, ОНФ со всеми своими партнёрами с ней может справиться", — сказал Кириенко.