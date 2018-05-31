Голикова назвала самую сложную задачу в майском указе

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Самой сложной задачей в майском указе президента является снижение бедности в два раза к 2024 году, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"Это сверхзадача (снижение уровня бедности в два раза) – самая сложная задача, которая поставлена в указе", — сказала Голикова.

"Безусловно, она (задача – ред.) зависит от того, насколько качественно и какими темпами будет развиваться наша экономика, поэтому весь набор мероприятий, который будет отрабатывать не только социальный блок, а который будет отрабатывать все правительство, нацелен в первую очередь на увеличение темпов роста российской экономики с целью в первую очередь обеспечить благосостояние наших граждан", — заявила вице-премьер.

Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый "майский" указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Среди целей, которые предполагается достигнуть в этот срок, — улучшение ряда демографических показателей, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снижение в два раза уровня бедности в стране, инфляция не выше 4%. Для его реализации потребуется дополнительно 8 триллионов рублей бюджетных расходов.