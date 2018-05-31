Мособлизбирком утвердил правила участия в выборах губернатора Подмосковья

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Московская областная избирательная комиссия на заседании в четверг утвердила перечень документов, необходимых для участия в губернаторских выборах, и порядок их приема.

В частности, был утвержден порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов при проведении выборов, а также порядок и формы отчетности о поступлении средств в эти фонды.

Избирательная комиссия также утвердила рабочую группу, которая займется проверкой подписей, проставленных в листах поддержки кандидата на должность губернатора Московской области.

Выборы пройдут 9 сентября.