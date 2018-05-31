Собчак назвала главную цель "Партии перемен"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Главная цель "Партии перемен" политиков Ксении Собчак и Дмитрия Гудкова — вхождение в Госдуму в 2021 году, заявила Собчак.

Съезд партии "Гражданская инициатива", на базе которой будет создана новая партия Гудкова и Собчак, состоится 23 июня.

"Давайте тоже понимать, что нам пока некуда торопиться. Наша главная цель — это вхождение партии в Госдуму, эти выборы состоятся через три года. Поэтому, на мой взгляд, лучше это делать целенаправленно, выстраивая правильный фундамент. У нас впереди долгий путь в три года, когда мы будем развивать "Партию перемен" и работать над тем, чтобы достичь нашей главной цели", — сказала Собчак на пресс-конференции.

Гудков ранее сообщал агентству, что на съезде "Гражданский инициативы" он может войти в руководство партии. Собчак, баллотировавшаяся от "Гражданской инициативы" на выборах президента РФ 2018 года, уже входит в федеральный политический партсовет. Как заявлял Гудков, обновленная структура получит название "Партия перемен".