Трутнев подарил врио главы Колымы старательский лоток для добычи золота

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая — РИА Новости. Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подарил врио губернатора Колымы Сергею Носову символический подарок – старательский лоток для добычи золота, сообщает правительство области.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник отправил в отставку по собственному желанию прежнего губернатора Магаданской области Владимира Печеного и подписал указ о назначении мэра Нижнего Тагила Сергея Носова временно исполняющим обязанности главы региона. В четверг Трутнев представил врио губернатора депутатам и аппарату правительства Колымы.

"Он (Трутнев) вручил врио губернатора Магаданской области Сергею Носову символический подарок, связанный с Колымой. Аутентичный деревянный старательский лоток. С помощью таких добывали золото в Магаданской области почти 100 лет назад до начала промышленного освоения недр региона", — говорится в сообщении.

Трутнев отметил, что в области нужно продолжать развивать энергетику, добычу золота, создавать возможности для развития рыбных предприятий, заниматься социальной сферой.

Носов сообщил, что рассчитывает на успешную командную работу с депутатами и управленцами региона.

Ранее сообщалось, что Трутнев в октябре 2017 года, представляя врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, подарил ему шпатель и пожелал достроить отель Hyatt во Владивостоке.