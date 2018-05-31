Трутнев обозначил задачи, поставленные перед врио главы Магаданской области

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая — РИА Новости. Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал, какие задачи он ставит перед врио главы Магаданской области Сергеем Носовым, сообщила пресс-служба правительства Колымы.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник отправил в отставку по собственному желанию губернатора Магаданской области Владимира Печеного и подписал указ о назначении мэра Нижнего Тагила Носова временно исполняющим обязанности главы региона. В четверг Трутнев представил Носова.

"К сожалению, нет такого универсального рецепта, чтобы быстро развить каждую территорию, так как это очень непростой процесс. Сейчас перед Сергеем Константиновичем (Носовым) стоит достаточно сложная задача — он должен полностью разобраться в экономике Магаданской области, в социальной сфере. Затем он должен предложить нам свое видение дальнейшего развития территории. Как только он будет готов, мы встретимся с ним для обсуждения", — сказал Трутнев.

По словам полпреда, во время поездки в Магадан он с новым губернатором обсуждал, что у них должны быть одни цели и траектории движения. "Если мы с региональной властью будем работать в разных направлениях, то хорошего результата не будет. Мы знаем все опорные точки развития Магаданской области", — сказал Трутнев.

Полпред подчеркнул, что нужно развивать энергетическую инфраструктуру региона, продолжать заниматься добычей золота и создавать возможности для развития предприятий. Также Трутнев отметил, что большое внимание будет уделено модернизации социальной сферы в Магаданской области.