Врио главы администрации Тюмени стал заместитель мэра Руслан Кухарук

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Временное исполнение полномочий главы администрации Тюмени возложили на заместителя главы администрации города Руслана Кухарука после назначения прежнего мэра исполняющим обязанности губернатора, сообщает мэрия.

Президент России Владимир Путин во вторник назначил бывшего мэра Тюмени Александра Моора временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области. Прежний губернатор Владимир Якушев 18 мая возглавил Минстрой России. Выборы главы региона пройдут в единый день голосования 9 сентября.

"Решением Тюменской городской думы временное исполнение полномочий главы администрации Тюмени возложено на заместителя главы администрации города Руслана Николаевича Кухарука. Руслан Кухарук является опытным руководителем. Работал на различных должностях муниципальной и государственной службы. Общий стаж – более 16 лет", — говорится в сообщении.

По образованию Кухарук — юрист: в 2001 году закончил Тюменский государственный университет по специальности "Юриспруденция". С 2002 года он работал в администрациях Тюменского района и города Тюмень. С сентября 2016 года – заместитель главы администрации Тюмени. Кухарук курирует деятельность департамента земельных отношений и градостроительства, департамента имущественных отношений, МКУ "Комитет по рекламе", МКУ "Управление градостроительного планирования", МКУ "Тюменское городское имущественное казначейство".

"При его непосредственном участии реализуется одно из приоритетных направлений работы администрации города Тюмени – повышение комфортности условий проживания горожан. С этой целью проводятся мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда на территории города и переселению граждан в благоустроенное, отвечающее установленным требованиям жилье", — отмечается в сообщении.