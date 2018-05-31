Экс-мэр Нижнего Тагила поблагодарил губернатора за помощь в решении проблем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, назначенный президентом РФ исполняющим обязанности главы Магаданской области, поблагодарил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за помощь в решении проблем и поддержку инициатив, направленных на развитие Нижнего Тагила, сообщают свердловские власти.

В понедельник президент РФ Владимир Путин отправил в отставку по собственному желанию губернатора Магаданской области Владимира Печеного и подписал указ о назначении Носова временно исполняющим обязанности главы этого региона. До этого назначения Носов являлся главой администрации Нижнего Тагила.

"Убывая к месту своего назначения, хочу выразить вам сердечную благодарность за совместную плодотворную работу в те годы, которые я провел в Свердловской области и Нижнем Тагиле. Несмотря на большое количество в городе проблемных вопросов, на сложную финансовую ситуацию, я всегда находил у вас поддержку и понимание моих инициатив, стремился по максимуму сделать все от меня зависящее для решения поставленных задач. Желаю вам дальнейших успехов в делах, всего самого доброго", – говорится в телеграмме, которую Носов направил губернатору Свердловской области.

Осенью 2017 года Носов во второй раз занял кресло градоначальника Нижнего Тагила, за него проголосовали 90,72% избирателей.

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