ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев представил врио губернатора Магаданской области Сергея Носова, сообщает в четверг правительство Колымы.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник отправил в отставку по собственному желанию губернатора Магаданской области Владимира Печеного и подписал указ о назначении мэра Нижнего Тагила Сергея Носова временно исполняющим обязанности главы региона.

Церемония официального представления состоялась в региональном правительстве. В ней участвовали экс-губернатор Магаданской области Владимир Печеный, руководители федеральных, региональных и муниципальных органов различных ветвей государственной власти. Трутнев поблагодарил за работу Печеного и отметил опыт Носова.

После представления Носов рассказал журналистам, что считает критику СМИ полезной, так как она позволяет узнать о недоработках и исправить их.

"Хочу поблагодарить за работу Владимира Петровича Печеного. Он искренне старался развивать Магаданскую область. Мы с ним вместе начали много проектов, связанных с энергообеспечением, созданием условий для запуска новых предприятий. Все эти проекты мы будем продолжать вместе с новым исполняющим обязанности губернатора, будем искать новые источники развития области… У него (Носова) богатый опыт управления на самых разных должностях, есть энергия и желание работать", — отметил Трутнев.

"На предыдущем месте работы мне часто удавалось почерпнуть информацию из так называемой оппозиционной прессы. В этом плане ее нужно отслеживать, если появляется здоровая критика, информация об упущениях и недоработках, если что-то сделано не так. А если такой критики по одному и тому же поводу становится уже много, то это уже системные недоработки, тогда надо делать кадровые выводы. Поэтому критика – вещь полезная", — сказал Носов.

Также он отметил, что не имеет профилей в соцсетях.

"Я пока консервативных взглядов придерживаюсь. Хотя наш сайт Нижнего Тагила по уровню открытости постоянно входил в тройку в Российской Федерации среди городов с населением выше 150 тысяч. Так что открытость я приветствую, но она должна быть в меру", — сказал Носов.