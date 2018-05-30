Власти не отказались от назначения варягов в регионы, считает эксперт

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Российские власти не отказываются от практики назначения "варягов" на должности врио губернаторов, хотя четверо из шести назначенных на этой неделе были представителями местных элит, сказал РИА Новости в среду глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.
В целом за последние несколько лет в России в досрочную отставку ушли около 30 губернаторов, временно руководить регионами до выборов в большинстве случаев назначались люди из других субъектов Федерации — так называемые "варяги".
"Практика назначения варягов продолжается. Магадан – варяг, Алтайский край – варяг. Как мы видим, Кремль от этой практики не отказался, несмотря на ее некую противоречивость. По сути, сейчас ситуация, когда есть кадровый резерв, который ждет своего региона… В силу того что людям ищут территории, естественно, (на должность врио глав регионов) приходят люди чужие", — сказал Виноградов.
"Что касается Амурской области, там, скорее всего, руководствовались электоральными соображениями, и ключевым моментом была потенциальная "избираемостью" нового губернатора. В Амурской области традиционно непросто проходят выборы и достаточно часто меняются губернаторы, поэтому, я думаю, электоральные соображения были первостепенными", — сказал эксперт.