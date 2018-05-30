Власти не отказались от назначения варягов в регионы, считает эксперт

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Российские власти не отказываются от практики назначения "варягов" на должности врио губернаторов, хотя четверо из шести назначенных на этой неделе были представителями местных элит, сказал РИА Новости в среду глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

В среду врио главы Алтайского края стал красноярский вице-губернатор Виктор Томенко, а Амурской области — бывший приамурский министр экономики Василий Орлов. Ранее на этой неделе были назначены врио главы Якутии (мэр Якутска Айсен Николаев), Магаданской области (бывший мэр Нижнего Тагила в Свердловской области Сергей Носов), Ямало-Ненецкого автономного округа (бывший вице-губернатор Дмитрий Артюхов) и Тюменской области (мэр Тюмени Александр Моор).

В целом за последние несколько лет в России в досрочную отставку ушли около 30 губернаторов, временно руководить регионами до выборов в большинстве случаев назначались люди из других субъектов Федерации — так называемые "варяги".

"Практика назначения варягов продолжается. Магадан – варяг, Алтайский край – варяг. Как мы видим, Кремль от этой практики не отказался, несмотря на ее некую противоречивость. По сути, сейчас ситуация, когда есть кадровый резерв, который ждет своего региона… В силу того что людям ищут территории, естественно, (на должность врио глав регионов) приходят люди чужие", — сказал Виноградов.

По его словам, назначение в Ямало-Ненецком округе, Якутии, Тюменской и Амурской областях представителей местных управленческих команд объясняется тем, что Тюменская область и ЯНАО остаются вотчиной федеральных групп, а Якутия – огромный по площади и этнически непростой регион и здесь "решили ситуацию не расшатывать".

"Что касается Амурской области, там, скорее всего, руководствовались электоральными соображениями, и ключевым моментом была потенциальная "избираемостью" нового губернатора. В Амурской области традиционно непросто проходят выборы и достаточно часто меняются губернаторы, поэтому, я думаю, электоральные соображения были первостепенными", — сказал эксперт.