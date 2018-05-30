ЦИК летом отправит наблюдателей в Монголию, Турцию, Индонезию и Мексику

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Российский Центризбирком планирует в конце июня отправить своих представителей наблюдать за выборами в Монголии, Турции, Индонезии и Мексике, сообщил РИА Новости член комиссии Василий Лихачев.

"Что планируется на ближайшее время: Монголия, уже принято решение, мы направляем туда члена ЦИК Сиябшаха Шапиева, это будет 22-25 июня. Индонезия – выборы глав регионов, это будет 24-30 июня, член ЦИК Сергей Сироткин поедет туда", — рассказал Лихачев, курирующий в Центризбиркоме международное взаимодействие.

Он также напомнил, что на днях было получено приглашение участвовать в миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества на июньских парламентских и президентских выборах в Турции.

"Всеобщие выборы, очень важные и с политической точки зрения, и с технико-юридической, будут в Мексике, с 27 июня по 3 июля — поедет Майя Владимировна Гришина, секретарь ЦИК", — добавил собеседник агентства.

Ранее Лихачев сообщал, что представители Центризбиркома России в составе миссии от ШОС будут участвовать в международном наблюдении за выборами в Турции, которые пройдут 24 июня.