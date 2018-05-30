Помпео и Лавров согласились с необходимостью преодолевать разногласия

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре согласились с необходимостью преодолевать имеющиеся разногласия через профессиональный диалог в интересах нормализации атмосферы российско-американского взаимодействия, сообщил МИД РФ.

"Министр и госсекретарь согласились с необходимостью работы по выполнению поставленной в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа задачи преодолевать имеющиеся разногласия через профессиональный диалог в интересах нормализации атмосферы российско-американского взаимодействия", — сообщил МИД.