Лавров по телефону обсудил с Помпео Сирию и Украину

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео позвонил в среду министру иностранных дел России Сергею Лаврову, они обсудили Сирию и Украину, сообщил российский МИД.

По американской инициативе 30 мая состоялся Лаврова и Помпео, сообщает министерство.

"Проведен обмен мнениями по ряду аспектов совместной повестки дня, включая двусторонние отношения, усилия по урегулированию сирийского кризиса и преодолению конфликта на Украине на основе Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года", — сообщило ведомство.