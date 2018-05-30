Премьер Болгарии рассказал о сферах, в которых можно сотрудничать активнее

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов во время встречи. 30 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов во время встречи. 30 мая 2018

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия и Болгария могли бы активнее сотрудничать в сферах туризма и сельского хозяйства, считает премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

"В сфере туризма, а также в сфере сельского хозяйства мы могли бы значительно более активно работать. Мы могли бы обсудить эти аспекты наших отношений", — сказал Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Премьер Болгарии выразил благодарность за возможность встретиться с российским президентом в Кремле, обменяться мыслями о ситуации в мире и на Западных Балканах.

По его словам, Болгария успешно сотрудничает с российскими спецслужбами в борьбе с терроризмом, в области безопасности.