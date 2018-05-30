Совфед одобрил закон об отмене открепительных удостоверений на выборах в ГД

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, отменяющий открепительные удостоверения на выборах в Госдуму, что позволит избирателям голосовать на любом участке вне зависимости от места жительства, то есть по месту фактического пребывания.

Механизм голосования без открепительных удостоверений уже был введен на выборах президента РФ в марте 2018 году.

Предусматривается возможность подачи избирателем заявления о включении в список избирателей по месту нахождения вместо получения открепительного удостоверения. Без открепительных удостоверений по месту нахождения избиратель сможет проголосовать по партийным спискам, по одномандатным округам такая возможность не будет предоставлена.

Кроме этого, предусмотрена возможность использовать средства видеонаблюдения в помещениях территориальных избирательных комиссий, возможность подачи избирателем заявления о включении в список избирателей по месту нахождения вместо получения открепительного удостоверения.

Закон также наделяет Общественную палату РФ и общественные палаты российских регионов правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии.

Закон поступает на подпись президенту.