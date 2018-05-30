Политолог оценил работу Карлина на посту губернатора Алтайского края

БАРНАУЛ, 30 мая — РИА Новости. Время работы Александра Карлина на посту губернатора Алтайского края можно назвать уникальной эпохой, и своему преемнику он оставляет достойное хозяйство, сказал РИА Новости политолог Михаил Литвинов.

В среду Карлин заявил, что подал в отставку. Он руководил регионом с 2005 года.

По словам эксперта, когда Карлин пришел на пост губернатора, Алтайский край находился в крайне тяжелом социально-экономическом и социально-политическом положении.

"За неполные 13 лет работы Карлин создал и реализовал в крае ряд масштабных проектов, которых до него не было, это время уникальной эпохи. За время работы создан фундамент для решения многих вопросов в перспективе, и тому, кто станет новым губернатором Алтайского края, Карлин оставляет достойное хозяйство", — сказал Литвинов.

Политолог напомнил, что важными в работе Карлина были губернаторские проекты по строительству и реконструкции социально важных объектов "75х75" (построить 75 объектов к 75-летию региона, то есть к 2012 году), "80х80" и стартовавшая недавно программа "85х85".

"Когда Карлин возглавил регион, в регионе было 200 фундаментов. То есть было заложено строительство школ, больниц, клубов, но эти проекты не двигались. В первые пять лет работы Карлина эти фундаменты были ликвидированы, то есть были построены новые здания. Последние восемь лет сельское хозяйство Алтайского края рентабельно, чего еще не было в истории региона. Была возрождена и начала развиваться перерабатывающая отрасль", – резюмировал Литвинов.