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Политика

Политолог оценил работу Карлина на посту губернатора Алтайского края

15:1330.05.2018
(обновлено: 15:35 30.05.2018)
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© Предоставлено пресс службой губернатора Алтайского краяГубернатор Алтайского края Александр Карлин. Архивное фотоГубернатор Алтайского края Александр Карлин. Архивное фото
© Предоставлено пресс службой губернатора Алтайского края

БАРНАУЛ, 30 мая — РИА Новости. Время работы Александра Карлина на посту губернатора Алтайского края можно назвать уникальной эпохой, и своему преемнику он оставляет достойное хозяйство, сказал РИА Новости политолог Михаил Литвинов.

В среду Карлин заявил, что подал в отставку. Он руководил регионом с 2005 года.

По словам эксперта, когда Карлин пришел на пост губернатора, Алтайский край находился в крайне тяжелом социально-экономическом и социально-политическом положении.

Александр Карлин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Карлин объяснил, почему ушел в отставку с поста губернатора Алтайского края
"За неполные 13 лет работы Карлин создал и реализовал в крае ряд масштабных проектов, которых до него не было, это время уникальной эпохи. За время работы создан фундамент для решения многих вопросов в перспективе, и тому, кто станет новым губернатором Алтайского края, Карлин оставляет достойное хозяйство", — сказал Литвинов.

Политолог напомнил, что важными в работе Карлина были губернаторские проекты по строительству и реконструкции социально важных объектов "75х75" (построить 75 объектов к 75-летию региона, то есть к 2012 году), "80х80" и стартовавшая недавно программа "85х85".

"Когда Карлин возглавил регион, в регионе было 200 фундаментов. То есть было заложено строительство школ, больниц, клубов, но эти проекты не двигались. В первые пять лет работы Карлина эти фундаменты были ликвидированы, то есть были построены новые здания. Последние восемь лет сельское хозяйство Алтайского края рентабельно, чего еще не было в истории региона. Была возрождена и начала развиваться перерабатывающая отрасль", – резюмировал Литвинов.

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Политика
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burningwater
Алтайский политолог Михаил Литвинов (директор пиар-агентства «Алтай-Имидж» и соучредитель ООО «Имиджтехнологии», у которого в 2017 году два контракта с управлением связи и массовых коммуникаций почти на 2 млн 400 тыс. руб.) хвалит б/у алтайского губернатора, подписавшего до начала избирательной кампании закон, вводящий на краевых выборах институт досрочного голосования, что привело к его победе при почти 30-процентном расхождение в результатах досрочного и обычного голосования.

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