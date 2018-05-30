В ЕР не поддержали инициативу о переносе единого дня голосования на октябрь

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. "Единая Россия" готова рассмотреть инициативу о переносе единого дня голосования на второе воскресенье октября, однако партиям стоит сосредоточиться на подготовке к выборам, а не на переносе сроков, считает первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев.

Депутаты от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым в среду внесли в Госдуму проект закона, который предлагает перенести дату единого дня голосования на второе воскресенье октября.

"Во-первых, сейчас об этом (переносе единого дня голосования — ред.) говорить вообще не приходится, потому что идет старт предвыборной кампании. Во-вторых, я бы посоветовал сейчас сосредоточиться на том, каким образом, реализуя собственные программы, партии могут завоевать симпатии избирателей, а не рассчитывать на какие-то переносы, за счет чего можно было получить какие-то то бонусы или же преимущества при голосовании", — заявил РИА Новости Шхагошев.

Он в то же время отметил, что фракция "всегда готова обсуждать инициативы", добавив, что к нынешней дате единого дня голосования у единороссов нареканий нет.

Единый день голосования проходит в России во второе воскресенье сентября — в этом году выборы разного уровня пройдут в регионах страны 9 сентября.