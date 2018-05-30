Правительство одобрило проект об оптимизации механизма ротации чиновников

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект о совершенствовании механизма ротации госслужащих, сообщает пресс-служба Минтруда.

Отмечается, что министр труда и социальной защиты России Максим Топилин представил на заседании законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизма ротации государственных гражданских служащих".

Сообщается, что проектом ФЗ предлагается предусмотреть ротацию как руководителей органов ведомств, так и лиц, замещающих руководящие должности. Кроме того, предусматривается возможность ротации в порядке должностного роста.

Также законопроектом предлагается оптимизировать процедуры по организации и проведению ротации, исключив необходимость согласования с курирующим министерством изменений в плане ротации, не касающихся персональных назначений министром, и уточнения процедуры переназначения ротируемых служащих.

Отмечается, что принятие проекта закона позволит сделать механизм ротации госслужащих более гибким и максимально учитывающим коррупционные риски. Кроме того, будут решены проблемы реализации механизма ротации, повышения мотивации госслужащих.