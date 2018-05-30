ЦИК разрешил увеличить число избирательных участков в восьми регионах

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. ЦИК России поддержал предложения из восьми регионов, в том числе Москвы, об увеличении числа избирательных участков, соответствующие решения были приняты на заседании Центризбиркома в среду.

Согласно принятым постановлениям, ЦИК поддержал предложения муниципальных властей об увеличении числа избирательных участков в Москве (в районе Западное Дегунино, Бескудниковский), а также в Самарской, Воронежской, Тамбовской, Кемеровской областях, Ставропольском крае, Чеченской республике, Забайкальском крае в связи с вводом в эксплуатацию многоквартирных домов.

Контролировать исполнение постановлений ЦИК будут члены комиссии, которые курируют данные регионы.