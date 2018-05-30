В ЦИК рассказали, как организовать выборы мэра Москвы за пределами столицы

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Замглавы ЦИК Николай Булаев пояснил, как возможно организовать голосование на выборах мэра Москвы 9 сентября за пределами города.

"Мы эту тему обсуждали (об организации голосования на выборах мэра Москвы вне города)… Мы тогда однозначно пришли к пониманию, что в нашем нынешнем представлении избирательного процесса в нынешнем понимании нового федерального закона создания совместных комиссий мы не видим законного решения на этом пути. Поэтому комиссии, которые будут проводить выборы в органы госвласти в Московском области и Москве, это разные комиссии", — сказал Булаев на заседании ЦИК, отвечая на вопрос, как будут формироваться участковые избирательные комиссии, учитывая, что 9 сентября в Подмосковье выбирают губернатора, а в Москве — мэра, и возможно ли создание совместных комиссий.

"Комиссии, которые будут создаваться в Москве, они будут создаваться из того резерва членов участковых комиссий, которые есть в московской городской избирательной системе. Это наше представление на сегодняшний день", — пояснил замглавы ЦИК.

По его словам, если такое голосование по выборам мэра Москвы за пределами столицы состоится, то это можно считать реализацией проекта "мобильный избиратель", чтобы у человека вне зависимости от места его пребывания была возможность голосовать на выборах в органы госвласти.